IL TEMPO nella prima decade di luglio: ancora caldo ECCEZIONALE o qualche temporale?

Quando la stagione parte con il botto e con un caldo così estremo, che nessuno nel cuore di maggio, mentre faceva fresco e pioveva, avrebbe potuto ipotizzare, è facile che rilanci a lungo il suo calore.



Facile ma naturalmente non automatico, quindi prendete queste riflessioni con beneficio d'inventario, ma non sottovalutate mai il fatto che, quando una massa d'aria così bollente e di queste proporzioni, mette radici tra il Mediterraneo e parte del Continente, è difficile per l'aria fredda evacuarla repentinamente.



Occorre pertanto uno smantellamento graduale, che potrà avvenire ai fianchi già nel corso della prossima settimana, con un'accentuazione progressiva della tendenza temporalesca a partire dalle zone alpine, in progressione verso le aree di pianura del nord, meno del centro, dove i fenomeni resteranno confinati all'Appennino. Continuerà comunque a fare caldo, anche se non più estremo o da record.



Una saccatura vera non si farà viva sino al 9-10 del mese : la vediamo in questa mappa tratta dal modello americano, dove si nota l'affondo temporalesco sempre un po' troppo ad ovest, ma in grado poi di mettersi in moto verso levante.







La conferma di questo tentativo instabile di far breccia in modo più convincente almeno sul nostro settentrione, arriva dalla media degli scenari relativa allo stesso modello: per mercoledì 10 luglio si scorge davvero il cavo d'onda perturbato tentare di agganciare perlomeno le Alpi. Se sarà vera gloria però lo si saprà solo nei prossimi giorni:







IL TEMPO in SINTESI sino al 10 luglio

domenica 30 giugno: soleggiato e ancora molto caldo.

lunedì 1 luglio: temporali sulle Alpi nel pomeriggio e in tarda serata qualcuno anche sulle pianure a carattere sparso. Bello altrove, sempre caldo.



martedì 2 luglio: accentuazione della tendenza temporalesca al nord, specie serale, anche in Appennino centrale qualche breve temporale, sempre caldo ma non da record.



mercoledì 3 e giovedì 4 luglio: ancora qualche breve temporale tra nord e centro, specie sui rilievi e nelle ore pomeridiane o serali, per il resto bel tempo con caldo moderato.

venerdì 5 e sabato 6 luglio: temporali sul nord-est nel pomeriggio-sera, bello altrove, caldo ma non eccezionale.

domenica 7 luglio e lunedì 8 luglio: soleggiato e caldo ovunque.

martedì 9 e mercoledì 10 luglio: possibile aumento dell'instabilità al nord a partire dalle Alpi con qualche rovescio o temporale, ancora bello e molto caldo altrove.