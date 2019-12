Il TEMPO in sintesi sino all'Epifania: quali prospettive?

L'anticiclone, il tormentone invernale del tempo europeo che ne ha sconvolto il clima da ormai oltre un trentennio, proverà anche quest'anno a dettar legge per diversi giorni del mese di gennaio.

La sua performance, almeno sulla carta, sembra però meno brillante rispetto a certi inverni del passato. Ci sono infatti delle falle nell'ambito della sua struttura, che potrebbero diventare più palesi tra sabato 4 e domenica 5, consentendo ad una depressione di infilarsi nel Mediterraneo generando un po' di maltempo e movimentando dunque una situazione che altrimenti rischierebbe di diventare piatta.



Per l'Epifania tale depressione finirebbe per affossarsi a ridosso della Sardegna con conseguente attenuazione della fenomenologia sul territorio.



Il break instabile (o debolmente perturbato) del 4-5 gennaio però non è ancora affatto certo, mentre risulta decisamente più probabile una fase di tempo buono dopo la sfuriata fredda di questo fine settimana.



Vediamo in sintesi cosa potrebbe accadere da domenica 29 dicembre a lunedì 6 gennaio:

domenica 29 dicembre: ancora tempo instabile su medio Adriatico con rovesci nevosi oltre i 300-400m, ventoso e freddo, tempo migliore altrove ma piuttosto freddo.



lunedì 30 dicembre: nubi e fenomeni residui all'estremo sud, anche nevosi oltre i 600m in Appennino, tempo migliore sul resto del Paese. Nottetempo gelate diffuse.



martedì 31 dicembre: tempo buono ovunque, poi nubi in aumento al nord ma senza conseguenze. Temperature in deciso aumento, specie in quota e sulle coste.



lunedì 1° gennaio: un po' di nubi al nord e sul Tirreno, Sardegna compresa, ma senza conseguenze. Bel tempo altrove, ancora piuttosto mite per il periodo.



martedì 2 gennaio e mercoledì 3 gennaio: bel tempo ovunque, locali nebbie sulle pianure, temperature non fredde.



tra sabato 4 gennaio e lunedì 6 gennaio: possibile peggioramento, da confermare. Qui sotto vediamo le mappe che illustrano l'ipotesi depressionaria che i modelli stanno disegnando per questo periodo (attendibilità bassa):