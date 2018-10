Il TEMPO in sintesi per la settimana 15-21 ottobre: cosa succederÃ ?

La settimana si aprirà con il tentativo di una perturbazione di sfondare da ovest e di portare un peggioramento sui versanti tirrenici e sul nord-ovest: tentativo destinato a FALLIRE!



Nel contempo all'estremo sud la presenza di un canale depressionario favorirà TEMPORALI anche forti tra Sicilia e Calabria e marginalmente anche su Lucania e Puglia.



La perturbazione finirà per coinvolgere solo la Sardegna, confluendo nel canale depressionario presente all'estremo sud.



Dopo una BREVE TREGUA, da giovedì il canale depressionario si approfondirà ulteriormente e l'inserimento di una goccia fredda in quota all'altezza della Sardegna accentuerà nuovamente l'instabilità atmosferica sul mar Tirreno, le due isole maggiori e FORSE anche il centro e il sud peninsulare, recando alcune precipitazioni. (Da confermare).



Al nord NON dovrebbero invece verificarsi fenomeni di rilievo sino a domenica 21 ottobre. Le temperature risulteranno nel complesso miti, ma si abbasseranno un po' nella seconda parte della settimana, specie sulle isole, raggiunte più direttamente dai vortici depressionari.



IN SINTESI

lunedì 15 ottobre: instabile con temporali su Sicilia e Calabria, nubi sul nord-ovest con piogge su ovest Piemonte e Valle d'Aosta, bello altrove, peggiora in Sardegna.



martedì 16 ottobre: instabile su isole maggiori con piogge e temporali. Tempo migliore altrove.



mercoledì 17 ottobre: momento di tregua e tempo buono.



giovedì 18 ottobre: peggiora con piogge sulle isole e su gran parte del Mar Tirreno, nubi in aumento anche su gran parte del centro e del sud, più sole al nord.



venerdì 19 ottobre e sabato 20 ottobre: non esclusa una fase di moderato maltempo al centro e al sud, specie sulle isole e sul Tirreno. Nubi in aumento ma tempo asciutto al nord.



domenica 21 ottobre: possibile attenuazione dei fenomeni.