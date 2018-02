Il TEMPO in sintesi per la settimana 12-18 febbraio: cosa succederà?

COMMENTO

La settimana sarà inizialmente caratterizzata dall'inserimento di un 'onda depressionaria a carattere freddo, che porterà neve sino a quote basse al nord e poi sull'Appennino centrale e generali condizioni di maltempo su gran parte del Paese. Mercoledì miglioramento ma clima freddo. Da giovedì di nuovo variabilità con possibile passaggio di un fronte caldo per venerdì con piogge. Nel fine settimana di nuovo più freddo ed instabile ma previsioni divergenti.



SINTESI

Lunedì 12 peggioramento al nord e lungo le regioni centrali tirreniche con precipitazioni, meno probabili sul Piemonte, il Ponente Ligure e la bassa Valle d'Aosta, nevose al nord a quote collinari, in abbassamento sino a quote prossime alla pianura in serata sul basso Piemonte, gran parte della Lombardia e l'Emilia, occasionalmente anche tra Veneto e Friuli Venezia e più facilmente nei fondovalle alpini. Al centro peggioramento anche sulle regioni adriatiche con neve sino in collina su Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana interna, peggioramento anche al sud a partire dalla Campania con piogge, ancora asciutto sul resto del sud.



martedì 13 sull'estremo nord-ovest schiarite, così come sull'Alto Adige, moderato maltempo sul resto del nord con neve sino in pianura o sino a 200m su bassa Lombardia, Emilia, oltre i 300-500m sul resto del nord, neve sino a 400m su Marche, Abruzzo, Molise, Casentino, Reatino, oltre i 600-700m sul resto dell'Appennino centrale, moderato maltempo al sud con piogge e temporali con neve oltre i 900-1000m. Temperature in calo.



mercoledì 14 generale miglioramento, freddo con gelate notturne e brinate al nord e al centro.



giovedì 15 nubi in arrivo su Alpi, Liguria, Toscana, associate a deboli precipitazioni, per il resto da soleggiato a parzialmente nuvoloso o velato, temperature in aumento.



venerdì 16 possibile moderato passaggio piovoso su tutto il Paese con piogge, neve oltre gli 800-1000m sulle Alpi.



fine settimana 17-18: divergenza modellistica importante rende la previsione ancora molto incerta. Probabile inserimento di una nuova saccatura con annesso peggioramento piovoso, da confermare.