Il TEMPO in sintesi per la prossima settimana: sorprese?

Nei primi giorni della settimana afflusso di aria umida ed instabile sui settori più occidentali del Paese con possibili piogge su nord-ovest, alto e medio Tirreno, Sardegna, tempo più asciutto ad est a causa dell'opposizione dell'alta pressione.



Tra giovedì 11 e venerdì 12 clamorosa e spettacolare rimonta dell'anticiclone subtropicale verso il centro Europa con l'Italia coinvolta solo temporaneamente.



Infatti l'anticiclone nel fine settimana 13-14 ottobre tenderà a spingersi ulteriormente verso nord, lasciando l'Italia in balia di un'ansa depressionaria che potrebbe dispensare nuovamente precipitazioni sul medio-basso Tirreno e al meridione, andando a collegarsi con le correnti atlantiche e mandando ulteriormente in crisi l'alta pressione.



Le temperature risulteranno miti per tutto il periodo, ma non calde.



IN SINTESI

lunedì 8 ottobre piogge al nord-ovest segnatamente su Piemonte e Ponente ligure, sulla Sardegna, l'Elba, le coste della Toscana, un po' di instabilità lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, asciutto altrove.



martedì 9 ottobre instabile all'estremo nord-ovest e la Sardegna con piogge e rovesci, solo un po' di nubi altrove senza fenomeni di rilievo.



mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre: ancora instabile sui versanti tirrenici ed il nord-ovest con possibili piogge, in particolare su Piemonte, coste del Tirreno, Sardegna, forse Campania, per il resto parzialmente soleggiato e asciutto.



venerdì 12 e sabato 13 ottobre: rimonta dell'anticiclone e bel tempo ovunque.



domenica 14 ottobre: nuova instabilità su isole, centro e sud con possibili rovesci o temporali sparsi, bel tempo al nord.