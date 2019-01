Il TEMPO in SINTESI per la prossima settimana: 14-20 gennaio

Lunedi 14 un fronte attraverserà rapidamente il Paese portando i suoi effetti segnatamente su medio Adriatico e meridione, in termini di nubi e qualche precipitazione sparsa. Neve sui settori alpini di confine, specie altoatesini, ventoso altrove per venti di Foehn e Tramontana, non freddo.



Martedì 15 bel tempo ovunque, un po' freddo al mattino, ancora ventoso in Adriatico.



Mercoledì 16 nubi in arrivo su Liguria e regioni dell'alto e medio Tirreno con locali piovaschi e pioviggini, altrove ancora tempo buono, possibili nebbie sule pianure del nord.



Giovedì 17 molto nuvoloso al nord e lungo le regioni tirreniche con qualche piovasco, in serata fenomeni in accentuazione su nord e Toscana, nevosi in montagna oltre i 600-900m sulle Alpi, oltre i 1000-1200m in Appennino, tempo discreto altrove.



Venerdì 18 al nord molto nuvoloso ma con fenomeni soprattutto su Liguria, est Lombardia ed Emilia-Romagna con limite della neve oltre i 700-900m, al centro nuvoloso con rovesci sparsi, parzialmente nuvoloso al sud.



Sabato 19 miglioramento al nord, ancora nubi e piogge al centro e al sud, anche neve lungo la dorsale appenninica oltre i 900-1000m.



Domenica 20 residui fenomeni al sud ma con tendenza a miglioramento, tempo discreto altrove.



TEMPERATURE: inizialmente miti e superiori alla media, tenderanno a calare un po' nella seconda parte della prossima settimana attestandosi su valori nella media del periodo.



