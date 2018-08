IL TEMPO in sintesi dal 13 al 19 agosto: tutto quello che c'Ã¨ da sapere!

All'inizio della settimana una saccatura, pur con un po' di fatica, si farà strada sui cieli del nord Italia, portando con sé una perturbazione temporalesca che lunedì pomeriggio-sera colpirà soprattutto i settori occidentali e nella notte su martedì e nelle successive 12 ore insisterà sulle regioni nord-orientali e sulle regioni centrali, in primis Toscana, Umbria e Marche.



Nel pomeriggio di martedì 14 conquisterà anche il resto del centro, esclusa la Sardegna, mentre i suoi effetti sul meridione risulteranno ben più marginali.



Le temperature caleranno di alcuni gradi nelle aree colpite dai temporali, che potrebbero risultare localmente intensi, soprattutto per ciò che concerne le raffiche di vento.



Mercoledì 15 però dalla saccatura legata al fronte potrebbe isolarsi una goccia fredda in quota, in grado di rinnovare l'instabilità al centro e al sud per le ore pomeridiane, determinando temporali su zone interne, città comprese, e settore appenninico, molto più sporadici e rari sulla costa.

Al nord invece il Ferragosto risulterà in prevalenza soleggiato.



Da giovedì 16 l'alta pressione dovrebbe espandersi e rafforzarsi ovunque, garantendo bel tempo e caldo almeno sino a domenica 19 agosto.



IN SINTESI

Lunedì 13: temporali in arrivo al nord-ovest, ancora bello altrove.



Martedì 14: ultimi rovesci al nord-ovest al mattino, temporali in spostamento su nord-est, Toscana, Umbria, Marche, in serata anche su Lazio ed Abruzzo, solo sporadici su Campania e Molise, assenti sul resto del sud e sulle isole. Calo termico nelle aree temporalesche.



Mercoledì 15 agosto: al nord generalmente bello salvo nubi residue nelle Alpi. Al centro e al sud ancora un po' instabile con temporali sparsi nelle zone interne ed appenniniche nel pomeriggio, meno probabili sulle isole.



Giovedì 16 agosto: bel tempo ovunque, salvo nubi residue in Appennino. Più caldo.



Da venerdì 17 a domenica 19 agosto: bel tempo e caldo.