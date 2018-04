Il TEMPO in sintesi da lunedÃ¬ 23 a domenica 29 aprile

La settimana si aprirà lunedì 23 con il transito della coda di un fronte freddo a ridosso delle Alpi, in grado di determinare annuvolamenti e qualche locale rovescio sino alla fascia prealpina.



Verso sera la rotazione del vento dai quadranti settentrionali favorirà temporali sul Veneto orientale e sul Friuli Venezia Giulia; sul resto del Paese il tempo si manterrà buono e mite.



Martedì e mercoledì bel tempo praticamente ovunque con temperature ancora molto miti , sia pure inferiori ai valori di questi ultimi giorni. Mercoledì pomeriggio possibilità di addensamenti nelle Alpi, associati a brevi rovesci.



Tra giovedì 26 e venerdì 27 possibile passaggio di un rapido impulso instabile che potrebbe originare brevi temporali su diverse aree del nord, segnatamente Lombardia, Triveneto, poi Emilia-Romagna, in successivo trasferimento verso il centro e poi sul meridione.



I fenomeni saranno accompagnati da un certo calo delle temperature, da un rinforzo dei venti e da locali grandinate. Non si tratterà comunque di fenomeni diffusi ed omogenei.



Tale passaggio instabile potrebbe essere il segnale di un indebolimento strutturale importante dell'alta pressione : infatti i principali modelli convergono su una previsione di cambiamento generale della circolazione nel corso dell'ultimo fine settimana di aprile e più ancora per l'inizio di maggio.



In pratica, dopo un sabato 28 aprile discreto, da domenica 29 aprile un flusso di correnti umide da sud ovest andrà a determinare un peggioramento al nord e lungo le regioni centrali tirreniche con possibili precipitazioni. La previsione va confermata, resta la discreta attendibilità mostrata già negli ultimi giorni intorno a questo tipo di evoluzione.