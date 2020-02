IL TEMPO in sintesi da lunedÃ¬ 17 a domenica 23 febbraio

Un cuneo anticiclonico protegge per il momento il nostro Paese dall'incursione delle perturbazioni atlantiche, ma tra lunedì e l'alba di martedì uno di questi fronti approfitterà di un calo pressorio per inserirsi sulle nostre regioni settentrionali e determinare un moderato peggioramento, che impegnerà anche la Toscana.



Dietro al fronte in transito affluirà aria progressivamente più fredda su tutti i settori del Paese dai quadranti nord-occidentali, generando instabilità al centro e al sud nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20, associata anche a qualche breve nevicata lungo il comparto appenninico oltre gli 800-1000m.



E' possibile che nella notte su venerdì 21 entri aria ulteriormente fredda, che finirebbe per abbassare ulteriormente la quota neve in Appennino, ma persistono dubbi sulla portata di questo afflusso.



Pare invece certo un ristabilimento generale delle condizioni atmosferiche in coincidenza del fine settimana 22-23 febbraio, anche se una corrente da nord-ovest potrebbe ancora trasportare corpi nuvolosi sfrangiati da nord a sud, senza tuttavia determinare alcuna precipitazione rilevante.



SINTESI GRAFICA del tempo della prossima settimana:

IN SINTESI

lunedì 17: molte nubi al nord con precipitazioni sparse su Liguria, Alpi, Lombardia e più sporadiche sui restanti settori con limite della neve a 1700m; nubi e qualche debole pioggia anche sulla Toscana, sul resto del centro solo nubi sparse, bel tempo mite al sud.



martedì 18: al mattino ancora nubi sparse al nord con residue piogge ma con tendenza a graduale miglioramento; nuvolaglia anche al centro ma senza fenomeni rilevanti, ancora abbastanza soleggiato altrove.



mercoledì 19 e giovedì 20: nuvolosità irregolare al nord con ampie schiarite; al centro e al sud tempo instabile con rovesci anche temporaleschi a carattere sparso e brevi nevicate lungo la dorsale appenninica oltre i 900-1000m, nella serata di giovedì anche a quote più basse, specie su Marche, Abruzzo e Appennino meridionale.



venerdì 21; su medio Adriatico e meridione ancora nuvolaglia con qualche rovescio e brevi nevicate possibili sul settore appenninico, altrove bel tempo, freddo moderato.



sabato 22 e domenica 23: passaggi nuvolosi in un contesto variabile ma con ampie schiarite e senza un concreto rischio di precipitazioni. Temperature in aumento.