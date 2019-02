Il TEMPO in sintesi da lunedì 11 a domenica 17 febbraio!

IN SINTESI

La settimana sarà inizialmente caratterizzata dal transito di un impulso di aria fredda che darà luogo ad un rinforzo dei venti e ad alcune precipitazioni al centro e al sud, che risulteranno nevose in Appennino oltre gli 800-1000m.



Subito dopo il rinforzo dell'alta pressione assicurerà bel tempo al nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre sul medio Adriatico e soprattutto sul meridione sono previsti ulteriori afflussi di aria fredda con qualche precipitazione, nevosa anche a quote basse tra giovedì e sabato.



Sempre nel fine settimana un po' di aria fredda dovrebbe rientrare anche sul resto del Paese, ma senza particolari conseguenze.



NEL DETTAGLIO

Lunedi 11 febbraio: instabilità al centro e al sud con piogge sparse e rovesci, limite della neve oltre gli 800-1000m, al nord miglioramento, ventoso, temperature in calo in quota.



Martedì 12 febbraio: ancora instabile su medio Adriatico e meridione con residue precipitazioni, nevose anche sotto i 1000m, bel tempo altrove, attenuazione del vento. Freddo notturno, valori miti nelle ore diurne al nord-ovest.



Mercoledì 13 febbraio: bello ovunque, salvo all'estremo sud, dove saranno ancora attive condizioni di lieve instabilità. Temperature relativamente miti al nord e al centro, ancora freddo moderato al sud.



Giovedì 14 e venerdì 15 febbraio: al sud e sull'Abruzzo nuvoloso con locali precipitazioni, nevose dalle quote collinari, più freddo e ventoso, tempo buono altrove ma con nubi in arrivo da venerdì pomeriggio su Marche, nord-ovest ed Emilia-Romagna per un rientro di correnti da est più fredde.



sabato 16 e domenica 17 febbraio: più freddo sull'insieme del Paese, qualche debole precipitazione al sud e sul medio Adriatico, nevosa oltre i 500m.