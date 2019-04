Il tempo di PASQUETTA in Italia: **ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Come si comporterà il tempo nella giornata tradizionalmente riservata alle gite fuori porta? Si potrà stare all'aria aperta senza venire bersagliati da un rovescio di pioggia?

La situazione per la giornata di Pasquetta è ancora un po' incerta, tuttavia la previsione è già abbastanza delineata.

Ecco la situazione sinottica prevista per il primo pomeriggio della giornata in parola secondo il modello americano :

La depressione che avevamo lasciato sul nord Africa nella giornata di Pasqua, farà un balzo verso nord-est, collocandosi poco a sud-ovest della Sardegna.

Da questa posizione sventaglierà umide correnti sciroccali (frecce rosse) che faranno aumentare la nuvolosità su quasi tutta l'Italia. Si tratterà in larga parte di nuvolosità sterile che solo in alcune zone sarà accompagnata dalla pioggia.

La mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questa mattina dai 20 scenari che compongono il modello americano è molto eloquente:

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio (la cartina è valida per le ore 14) aumenterà la probabilità di pioggia sulla Sardegna e in misura minore sulla Sicilia. Su tutte le altre regioni il cielo potrebbe essere "sporcato" da nubi medio-alte, ma non dovrebbe piovere.

Ecco invece la probabilità di pioggia per la serata della giornata medesima (siamo attorno alle ore 20):

Notate come le piogge tenderanno ad avanzare verso le regioni tirreniche, senza comunque interessarle ancora.

Probabilità di pioggia MEDIA si risconterrà sulla Sardegna, BASSA invece sulla Sicilia; sulle altre regioni ancora niente pioggia a parte forse qualche rovescio pomeridiano isolato tra il Lazio e l'Abruzzo.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre città: www.meteolive.it