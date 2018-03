Il TEMPO di PASQUA: le ultimissime proiezioni del modello americano!

Secondo la media degli scenari del modello americano il tempo del Triduo Pasquale sarebbe caratterizzato spesso dalla pioggia al nord e sulle regioni centrali tirreniche, mente al sud e sul medio Adriatico non si verificherebbero precipitazioni di rilievo e le temperature risulterebbero anche miti grazie alla prevalenza di venti di Libeccio e di Ostro.



Come vedete il condizionale è d'obbligo vista la distanza temporale. In nessun caso viene indicata però una rimonta dell'anticiclone tale da rendere stabile, soleggiato e mite il tempo dalle Alpi alla Sicilia.



Questo tipo di configurazioni porterebbe invece ad un continuo afflusso di aria umida sul settentrione e su Toscana, Umbria e Lazio, foriera di precipitazioni sin dal Venerdì Santo.



A complicare le cose ci sarebbe la formazione di un minimo depressionario al suolo a ridosso del settentrione . Rispetto alle ipotesi proposte dalla corsa ufficiale del modello, nella media degli scenari si riscontra un maggiore allineamento con quanto proposto già in ambito ufficiale dal modello europeo e da quello canadese.



In altre parole l'idea generale è che le feste di Pasqua trascorrano instabili su mezza Italia, più gradevoli ed asciutte sull'altra metà.



Il modello americano però non rinuncia a segnalare scenari decisamente più votati ad altri colpi di coda invernali con maltempo più severo e una prevalenza di correnti fredde su gran parte del Paese. La situazione dunque è ancora lungi dall'essere chiaramente definita.



In SINTESI:

-Le festività pasquali sembrano votate all'instabilità al nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre il tempo risulterebbe più clemente sul resto d'Italia ed anche mite.



-Ci sono però scenari molto più estremi, che prevedono un tempo più perturbato e sostanzialmente freddo per il periodo con neve in montagna.



-Sono ben pochi gli scenari che prevedono una fase stabile.