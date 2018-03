Il tempo di PASQUA e PASQUETTA secondo gli ultimi aggiornamenti

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di PASQUA.

La perturbazione che impegnerà le nostre regioni tra venerdì e sabato sarà ormai passata; sull'Italia affluiranno correnti più secche da nord-ovest che addenseranno nubi segnatamente nei settori interni dell'Italia centrale e sul basso Tirreno (Cilento e Calabria Tirrenica).

In queste zone non saranno esclusi piovaschi o rovesci nell'arco della giornata festiva, alternati comunque a belle schiarite in un contesto ventoso e abbastanza fresco.

Le correnti di Maestrale soffieranno forti sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno, mettendo i rispettivi bracci di mare in condizioni non ottimali.

Su tutte le altre regioni si prevede una Pasqua nel complesso soleggiata. Solo i settori alpini confinali saranno interessati da nevicate accompagnate da vento forte, che tenderanno comunque ad attenuarsi tra il pomeriggio e la serata. Le escursioni in montagna, di conseguenza, sarebbero da evitare.

Nella giornata di PASQUETTA non sono invece attese precipitazioni di rilievo sulla nostra Penisola.

La seconda mappa mostra la situazione della nuvolosità prevista in Italia nelle ore centrali della giornata in questione.

Si nota una buona presenza del sole su gran parte d'Italia, accompagnata da temperature miti e una generale attenuazione del vento.

Un aumento della nuvolosità medio-alta interverrà nell'arco della giornata sulle due Isole Maggiori, ma senza determinare piogge.

Nubi più compatte saranno possibili sulle Alpi occidentali e tra il Trentino e il Friuli, ma anche qui con basso rischio di pioggia.

