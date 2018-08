Il tempo di FERRAGOSTO in Italia: chi rischierà il temporale?

La festa centrale dell'estate italiana quest'anno proporrà un tempo un po' instabile su alcune zone del nostro Paese, associato ad un clima complessivamente accettabile.

La prima mappa mostra la situazione prevista per la festa dell'Assunta attorno alla tarda mattinata.

Al nord e in genere lungo il versante tirrenico il tempo sarà nel complesso asciutto e largamente soleggiato. Anche sulla Sardegna le schiarite saranno preponderanti sugli annuvolamenti.

Il rischio maggiore di temporali si avrà tra le Marche, l'Umbria orientale e l'Abruzzo. Anche la Calabria e i settori settentrionali della Sicilia potranno sentire qualche colpo di tuono, per il resto fenomeni poco probabili.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia per le 17 della festività in parola.

Al nord, sulla Toscana e sul Tirreno in genere bel tempo a parte qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi.

Piovaschi o brevi rovesci si faranno vedere sulla Sardegna, mentre i temporali più organizzati riguarderanno la dorsale appenninica centro-meridionale, parte della Calabria e il nord della Sicilia; in serata i fenomeni dovrebbero in gran parte attenuarsi.

Quadro termico accettabile stante anche la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

