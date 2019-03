Il TEMPO di APRILE: pioverà finalmente su tutto il Paese?

Aprile. Potrebbe essere la volta buona per la pioggia ed anche per compensare un po' la latitanza di neve sui rilievi dell'ultimo periodo. Il modello europeo sforna proiezioni incoraggianti per tutta la prima metà del prossimo mese. Potremmo vivere fasi dinamiche del tempo , un po' più fresche del normale e con depressioni in azione sul Mediterraneo centrale.



Cominciamo con la prima mappa TERMICA relativa al periodo 1-7 aprile : si evince chiaramente che le temperature su buona parte dell'Europa occidentale potrebbero risultare inferiori alla media del periodo, così come sull'Italia; potrebbe essere il segnale di un'importante discesa di aria fredda dal Mar di Norvegia verso l'ovest del Continente. Una situazione che generalmente prelude ad un incisivo peggioramento del tempo anche sul nostro Paese.



La seconda mappa invece riguarda le anomalie PLUVIOMETRICHE sempre relative al periodo 1-7 aprile: ecco la conferma che ci attendevamo! Scende aria fredda e genera una depressione che dispensa precipitazioni. Finalmente precipitazioni superiori alla media sul bacino centrale del Mediterraneo, anche se ovviamente il tutto va preso sempre con beneficio d'inventario…



Passiamo al periodo successivo: la mappa TERMICA tra l'8 ed il 14 aprile evidenzia ancora un'anomalia di temperatura negativa su tutta l'Europa meridionale e in genere sull'Italia, tranne sul catino padano, mentre mostra une pesante anomalia termica positiva sul nord Europa; del resto in un sistema di vasi comunicanti, è normale che laddove c'è aria fredda che scende ci sia aria calda che sale di latitudine, altrimenti farebbe freddo e caldo sempre e solo nelle stesse zone.



La mappa PLUVIOMETRICA per lo stesso periodo: 8-14 aprile , mette ancora in evidenza piogge un po' più abbondanti della norma su gran parte d'Italia, tranne sull'angolo nord-orientale. Anomalie positive di pioggia si evidenziano comunque su tutta la regione mediterranea e sul Medio Oriente. Deficit pluviometrico invece per il resto d'Europa.



L'onda lunga della massiccia discesa di aria fredda che il modello europeo prevede durante la prima decade di aprile, dovrebbe evidenziarsi anche nel periodo 15-21 aprile, dove notiamo ancora una distribuzione delle anomalie di temperatura ribaltata rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare: più freddo del normale nel sud del Continente, più caldo sul settore scandinavo e sul centro Europa. Anche sul nostro meridione farà più fresco del normale:



Le precipitazioni per lo stesso periodo, 15-21 aprile, evidenziano ancora piogge leggermente più abbondanti della norma su nord Africa, Italia meridionale e medio Oriente ma parimenti segnalano un'assenza di fenomeni significatici sul centro Europa e il Regno Unito, quasi a sottendere uno scarso passaggio di perturbazioni o la presenza di anticicloni inibenti le precipitazioni:



IN SINTESI: il modello europeo è ottimista sul ritorno della pioggia nella regione mediterranea in un contesto termico anche leggermente inferiore ai valori attesi per il periodo, ma il team di MeteoLive induce alla prudenza, si tratta pur sempre di previsioni a medio-lungo termine, la cui attendibilità è decrescente con il passare dei giorni.