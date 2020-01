Il tempo della settimana prossima: pochissime precipitazioni in vista per l'Italia

L'alta pressione sarà protagonista sulla scena italiana per tutta la prossima settimana. Di conseguenza il regime precipitativo sarà molto scarso, se non del tutto nullo in Italia; in altre parole, non arriverà la pioggia, ma nemmeno la neve sulle nostre montagne. Qualche disturbo sarà comunque presente, segnatamente sulla Sardegna e in parte sulle regioni estreme meridionali.

A stare peggio dal punto di vista nevoso è sicuramente l'Appennino centro-settentrionale, dove il manto nevoso è praticamente nullo. Va meglio invece sulle Alpi che beneficiano delle nevicate abbondanti di dicembre e relativamente meglio sull'Appennino meridionale dopo la neve della settimana scorsa.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia da oggi (domenica 5 gennaio) fino a sabato 11 gennaio:

Quasi tutta l'Italia sarà al secco: niente neve sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica se si eccettua qualche fiocco sull'Appennino meridionale tra oggi (domenica 5) e domani (lunedi 6 gennaio).

Come anticipato poco sopra, qualche disturbo potrebbe interessare la Sardegna orientale e in misura minore le estreme regioni meridionali tra mercoledi 8 e giovedi 9 gennaio, ma con accumuli complessivamente scarsi.

