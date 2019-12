Il tempo della settimana; molta pioggia e poco sole

Una circolazione di aria instabile si avvicina gradualmente al bacino centrale del Mediterraneo, portando un cambiamento delle condizioni atmosferiche che si farà sentire nei prossimi giorni un po' su tutto il Paese. Almeno in una prima fase, le nubi più intense e le precipitazioni più abbondanti colpiranno le regioni del versante tirrenico e l'angolo nord-occidentale, dove la ventilazione di Scirocco porterà nel suo grembo elevati quantitativi di umidità, con limite delle nevicate lungo l'arco alpino piuttosto elevato.

Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per giovedì:

Lo sviluppo successivo degli eventi porterà nuove perturbazioni a ridosso del Mediterraneo centrale anche nella seconda metà della settimana, spicca all'occhio il passaggio di una perturbazione nella giornata di venerdì 20 dicembre, con precipitazioni ancora diffuse al nord lungo i versanti tirrenici. In questo frangente le temperature risulteranno appena più basse e di conseguenza anche il limite delle nevicate lungo le Alpi sarà leggermente più basso.



Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 20 dicembre:

In linea generale, il tempo previsto nei prossimi giorni sarà dominato da correnti prevalentemente meridionali, il contesto delle temperature risulterà mite per la stagione, gli intermezzi di tempo asciutto soprattutto nelle regioni del nord-ovest e sui versanti tirrenici saranno limitati. Per regioni come Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio, i momenti in cui potremo vedere il disco solare, saranno davvero pochi.