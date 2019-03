Il TEMPO della settimana dal 18 al 24 marzo: tutti i dettagli!

SINTESI: settimana abbastanza dinamica sull'Italia. Da una saccatura si originerà un vortice freddo in quota che scivolerà gradualmente a ridosso delle isole maggiori verso la metà della settimana: il tutto andrà generando situazioni piovose su diverse regioni. Ad accompagnare il vortice ci sarà aria decisamente più fredda, che impegnerà soprattutto le regioni settentrionali e centrali. Da venerdì tempo in miglioramento ovunque e probabile affermazione di un campo di alta pressione.

Questa foto riassume il tempo della prima parte della settimana soprattutto sul nord-est: ombrelli aperti e clima progressivamente più freddo, specie in montagna.





Si comincerà con un LUNEDI 18 piovoso su Lombardia, Liguria, regioni di nord-est, con il ritorno della neve sulle Alpi per l'inserimento di una massa d'aria decisamente più fredda, che porterà il limite attorno ai 1000m, migliorerà il tempo sul nord-ovest nel corso della giornata, pioverà invece al centro, specie su Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

Ecco la mappa riferita alla sommatoria dei fenomeni previsti per lunedì 18 marzo:





Si continuerà MARTEDI 19 con i fenomeni localizzati sulla Romagna, mentre sul resto del nord il tempo migliorerà; ancora rovesci invece sulle regioni centrali, soprattutto del versante adriatico, con la neve che cadrà dagli 800m sull'Appennino romagnolo, oltre i 1000m su quello marchigiano; rovesci in arrivo anche in Sardegna e, a carattere sparso, sul meridione, come si può notare dalla mappa prevista qui sotto con la sommatoria dei fenomeni previsti per martedì 19 marzo:



MERCOLEDI 20 marzo è importante far notare l'acme della fase fredda che raggiungerà l'Italia, peraltro limitata alle nostre regioni settentrionali e a quelle centrali. Qui sotto trovate la mappa delle temperature previste a 1500m dal modello europeo per l'alba di mercoledì 20 marzo:





GIOVEDI 21 MARZO il vortice freddo andrà a localizzarsi in quota a ridosso delle Isole Maggiori, determinando su queste zone un forte peggioramento con piogge anche intense, guarda tu stesso queste mappe, la prima relativa alla distribuzione pressoria sull'Europa per la giornata in oggetto, la seconda alla distribuzione dei fenomeni per lo stesso giorno:











Da venerdi 22 il tempo invece dovrebbe gradualmente migliorare, con la progressiva affermazione di un campo di ALTA PRESSIONE e tempo in miglioramento ovunque, con netto rialzo delle temperature. Seguite i nostri aggiornamenti.