Il TEMPO della settimana: 29 aprile-5 maggio

Il tempo della settimana sarà inizialmente caratterizzato da un flusso di aria fredda in quota che dispenserà instabilità soprattutto lungo le regioni nord-orientali e centrali, con rischio di rovesci temporaleschi anche grandinigeni.



Nella seconda parte della settimana i modelli si dividono: secondo il modello americano ci sarà ancora un passaggio instabile tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, segnatamente al nord, mentre il modello europeo propende per una netta affermazione dell'anticiclone con tempo progressivamente più stabile e caldo ovunque dal 3 al 5 maggio.



Chi avrà ragione? Nei prossimi giorni non mancheranno analisi approfondite in tal senso, per ora l'esperienza suggerisce che se un modello insiste con l'alta pressione è facile che alla fine sia lui ad imporsi; tuttavia la nostra grafica tiene conto per il momento di quanto suggerito dal modello americano perché questa sino a ieri sembrava la previsione più probabile, come si può notare:







Ecco invece l'evoluzione prevista dal modello europeo per domenica 5 maggio, si può notare la presenza di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale che garantisce tempo buono e anche un po' caldo su tutto il Paese, guarda:









IL TEMPO IN SINTESI da lunedi 29 aprile a domenica 5 maggio:

lunedì 29 aprile: tempo buono al nord-ovest, instabile sul nord-est, l'Emilia-Romagna e le regioni centrali con rovesci sparsi e qualche temporale anche grandinigeno, al sud rovesci su Molise, Puglia, variabile ma con schiarite sul resto del sud, ventilato e fresco per la stagione.



da martedì 30 aprile a giovedì 2 maggio: bel tempo ovunque, temperature in moderato aumento.



venerdì 3 maggio: possibile passaggio instabile al nord con qualche temporale sparso (ipotesi modello americano, attendibilità media 45%), riflessi temporaleschi anche lungo la dorsale appenninica del centro, bel tempo al sud.



sabato 4 maggio: residua instabilità in Appennino e sul nord-est ma con tendenza a miglioramento. Temperature in aumento.



domenica 5 maggio: bel tempo ovunque.