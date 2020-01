Il TEMPO della settimana 27 gennaio-2 febbraio: altra beffa per l'inverno, ma poi...

Lo sfondamento delle correnti occidentali sarà temporaneo e peraltro introdurrà aria mite, come sempre capita in questa fase dell'inverno. E' vero: ci sarà occasione per qualche precipitazione, che lungo le Alpi risulterà anche di tipo nevoso, ma in fondo non si tratterà di peggioramenti rilevanti.



Al nord una perturbazione è attesa a ridosso delle Alpi tra lunedì 27 e martedì 28: essa richiamerà aria umida anche su Liguria e regioni centrali tirreniche, dove porterà rovesci. Per il resto il flusso occidentale concentrerà quasi tutte le precipitazioni a ridosso dell'arco alpino, portando la neve oltre i 900-1200m tra lunedì sera e martedì mattina.



I venti da ovest insisteranno anche mercoledì 29 e giovedì 30 spingendo altri corpi nuvolosi sfrangiati ad interessare le nostre regioni centrali e meridionali, associati a precipitazioni sparse, in prevalenza concentrate lungo le regioni tirreniche.



Da venerdì 31 gennaio riecco l'alta pressione: saranno probabilmente i giorni della merla più miti degli ultimi anni. L'anticiclone dovrebbe governare il tempo sino ai primi giorni di febbraio, probabilmente sino a mercoledì 5. Qui vediamo il momento in cui tornerà a comandare la scena mediterranea:

In seguito si nota una tendenza a scambi meridiani di calore con maggiore possibilità di penetrazione almeno PARZIALE delle correnti perturbate dal nord Europa e un ritiro dell'alta pressione in Atlantico, come mostrano le mappe che vi mostriamo qui sotto.

Si tratta però ancora di scenari AZZARDATI, anche se qualche tentativo di penetrazione almeno verso i BALCANI l'aria fredda lo farà entro la prima decade di febbraio. L'impressione però è che ancora i modelli non evidenzino con chiarezza l'uscita di scena dell'alta pressione e questo non facilita il compito dei previsori.



Seguite tutti i nostri aggiornamenti!