Il TEMPO della settimana 25-31 marzo: IRRUZIONE FREDDA in vista!

La settimana si aprirà ancora all'insegna delle temperature primaverili ma dalla serata di lunedì interverrà un colpo di scena importante: aria fredda si inserirà da nord-est sulla Penisola, determinando un repentino peggioramento sul Triveneto, l'Emilia-Romagna, parte del nord-ovest e poi il medio Adriatico.





Guardate qui sotto la mappa barica e termica prevista a 1500m per l'alba di martedì 26 marzo : si nota la formazione di un vortice depressionario all'altezza del medio Tirreno che risucchia aria fredda al nord e sul medio Adriatico:



Entro l'alba di mercoledì 27 marzo il vortice traslerà dal medio al basso Tirreno, portando il suo carico di precipitazioni verso il meridione, nel contempo al nord e sulle regioni centrali tirreniche la situazione sarà migliorata.

Guardate la mappa barica e termica prevista a 1500m per l'alba di mercoledì 27 marzo:





E al suolo? Che rispondenza avrà al suolo questo afflusso freddo in quota? Si avrà un riscontro soprattutto in presenza di precipitazioni, in particolare sul medio Adriatico, dove davvero potrebbe anche nevicare a quote prossime ai 400-500m: il momento più freddo è previsto all'alba di mercoledì 27, quando su diverse zone appenniniche del centro e su tutte le vallate alpine si scenderà sotto lo zero, come mostra chiaramente anche la nostra mappa prevista al suolo per le ore 7:





E le precipitazioni? Dove pioverà di più? Ecco una mappa riassuntiva degli accumuli previsti nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 sull'Italia: si notano precipitazioni non trascurabili sul nord-est, il medio e il basso Adriatico ed il basso Tirreno in genere, molto meno importanti sulle altre regioni:





IN SINTESI

lunedì 25 marzo: bel tempo primaverile, poi temporali dalla sera sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, neve in Appennino oltre i 1000m, poi rovesci anche su bassa Lombardia e basso Piemonte.



martedì 26 marzo: al mattino ancora instabile sull'Emilia-Romagna con neve in collina in Appennino e freddo, variabile ma secco sul resto del nord e ancora un po' freddo. Al centro instabile con piogge, rovesci e temporali, specie su medio Adriatico ed est Sardegna, a tratti anche sul Lazio, neve sul medio Adriatico oltre i 700m, al sud peggiora in giornata su Molise, Campania, nord Puglia con rovesci e calo termico. Ventoso quasi ovunque.



mercoledì 27 marzo: bello al nord ma con freddo mattutino, migliora al centro ma ancora instabile sull'Abruzzo con rovesci di neve oltre gli 800m, instabile al sud con rovesci sparsi e brevi temporali, neve in Appennino oltre gli 800m. Freddo moderato e ancora ventoso.



giovedì 28 marzo: altro impulso freddo da nord-est ma con riflessi solo su medio Adriatico e meridione, dove continueranno a manifestarsi condizioni di instabilità, ventoso ovunque e ancora un po' freddo.



venerdì 29 marzo: ultime incertezze al sud, dove seguiteranno a manifestarsi venti freddi da nord-est, bello altrove.



sabato 30 e domenica 31 marzo: fine settimana nel complesso buono e piuttosto mite.