Il TEMPO della settimana 19-25 novembre: martedì MALTEMPO, al nord anche NEVE a quote basse

COMMENTO

Fase iniziale della settimana caratterizzata dal movimento retrogrado di un vortice freddo sul nord Italia con risvolti invernali tra lunedì e martedì, quando potrebbero verificarsi nevicate sino a quote molto basse su alcuni settori. Al centro e al sud passaggio di piovose perturbazioni tra lunedì e martedì. Da mercoledì variabilità ma in un contesto sempre più mite, specie al centro e al sud. A tratti ancora precipitazioni possibili.



IN SINTESI

lunedì 19 novembre: nuvolaglia al nord con qualche spruzzata di neve nelle Alpi oltre gli 800m. Al centro e al sud moderata instabilità con locali precipitazioni; tendenza a peggioramento dal pomeriggio su Lazio, Sardegna, Campania con piogge e temporali, in estensione in serata a tutto il centro e il sud.



martedì 20 novembre: al nord nuvoloso con precipitazioni sporadiche sul Piemonte e la Valle d'Aosta, deboli o moderate diffuse sulle altre regioni con limite della neve a 200-400m, localmente anche in pianura su ovest Emilia (tra Piacenza e Modena) fondovalle del Trentino Alto Adige e del Cadore, così come sul Canton Ticino in Svizzera. Al centro maltempo con piogge e temporali, neve in Appennino oltre gli 800-1000m ma con limite in rialzo nel corso della giornata. Al sud molto instabile con piogge e temporali. Venti sostenuti. Temperature in aumento al centro e al sud, in calo al nord.



mercoledì 21 novembre: ancora molte nubi ovunque ma con tendenza a schiarite al nord, ancora rovesci sparsi al centro e al sud, temperature in aumento al nord, stazionarie altrove.



da giovedì 22 novembre a sabato 24 novembre: probabile passaggio di nuclei instabili da sud ovest con rovesci passeggeri soprattutto al nord e sul Tirreno. Temperature piuttosto miti, specie al centro e al sud; alcuni momenti soleggiati.



domenica 25 novembre: possibile peggioramento più marcato da ovest, con precipitazioni ma sempre in un contesto autunnale.