Il TEMPO della settimana 18-24 novembre: cosa succederÃ ?

L'autunno continuerà ancora nella sua veste dinamica. Anche se l'inverno è ancora confinato a latitudini ben più settentrionali, come del resto è normale che sia a novembre, nel nord Italia sta facendo e continuerà a fare un po' di freddo, disturbato da correnti sciroccali, che però favoriscono anche precipitazioni.



La settimana sarà caratterizzata inizialmente dal passaggio di un nuovo corpo nuvoloso coadiuvato da una depressione più blanda rispetto a quelle che abbiamo sperimentato nei giorni scorsi, ma sufficiente per dispensare piogge e ancora nevicate sulle Alpi.



Martedì 19 nubi e precipitazioni finiranno per localizzarsi al centro e poi al sud, liberando il nord, dove seguiterà come detto a fare piuttosto freddo.

Dopo un mercoledì 20 abbastanza tranquillo, ma caratterizzato da piogge lungo l'alto Tirreno, tra giovedì 21 e venerdì 23 novembre ecco sopraggiungere un'altra saccatura da ovest, rallentata e poi bloccata nel suo passaggio verso levante e costretta a scivolare verso la Sardegna e poi il meridione per trovare un varco dal quale transitare con il suo vortice.



Succederà dunque che inizialmente le precipitazioni si concentreranno sull'angolo nord-occidentale e lungo il Tirreno, per poi concentrarsi su Sardegna e meridione, dove potranno ancora assumere carattere di forte intensità. Meno interessati dalle precipitazioni o proprio non interessati i versanti adriatici. Il continuo flusso mite dai quadranti meridionali vedrà il limite delle nevicate alzarsi sulle Alpi occidentali dalle quote collinari sin oltre i 1000-1200m.



Nel fine settimana 23-24 novembre è attesa ancora dell'instabilità sul meridione e sulla Sicilia, mentre il tempo dovrebbe risultare perlomeno discreto sul resto d'Italia.