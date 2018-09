Il TEMPO della settimana 17-23 settembre: arriva o no l'autunno?

COMMENTO

L'alta pressione soffre, sembra sul punto di cedere ma poi riparte con la consueta veemenza e rovina i piani delle perturbazioni di stampo autunnale.

Succederà così anche nel corso della prossima settimana, che sarà comunque caratterizzata da variabilità atmosferica e anche da qualche precipitazione, sia pure limitata ad alcune aree del territorio.

Le temperature si manterranno ancora miti o molto miti, superiori alle medie del periodo.



CONSIDERAZIONE

Probabilmente solo con la fine del settembre potremo sperimentare la vera svolta verso l'autunno, in concomitanza con una maggiore invadenza delle correnti atlantiche e un arretramento dell'anticiclone verso sud ovest. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



IN SINTESI IL TEMPO della SETTIMANA:

lunedì 17 e martedì 18: un fronte transiterà da ovest portando precipitazioni soprattutto in Sardegna e in mare aperto sul Tirreno ma con risvolti possibili anche sul resto del territorio. La presenza dell'anticiclone rende incerta la previsione sull'entità e la distribuzione dei fenomeni, che potrebbero risultare anche un po' più estesi del previsto. Non mancheranno comunque i passaggi nuvolosi e le temperature caleranno di qualche grado, pur restando superiori alla media.



mercoledì 19: insisterà ancora un po' di instabilità a ridosso della Sardegna e sulle zone interne e montuose delle aree continentali, ma in un contesto abbastanza soleggiato e mite. Temperature invariate.



giovedì 20: bel tempo ovunque. Clima mite.



venerdì 21: un po' di instabilità sulle zone interne ed appenniniche del sud, per il resto bello ma con nubi in aumento al nord a fine giornata, specie sulle Alpi.



sabato 22: passaggi nuvolosi al nord ma con fenomeni in prevalenza relegati alle Alpi orientali o in genere all'estremo nord-est, schiarite al nord-ovest, nubi in arrivo anche al centro ma con rari fenomeni, al sud ancora soleggiato.



domenica 23: incertezza previsionale dovuta a divergenze modellistiche ma molto probabilmente un po' di variabilità in Adriatico e al sud, tempo buono altrove, caldo al nord-ovest.