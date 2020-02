Il TEMPO della settimana 10-16 febbraio: spiccata variabilitÃ !

Sarà una settimana caratterizzata da tempo variabile, a tratti ventoso, quella che sperimenteremo tra lunedì 10 e domenica 16 febbraio.

Lunedi 10 transiterà un fronte da ovest ma con effetti piuttosto marginali, limitati a qualche locale pioggia sul Tirreno e a brevi precipitazioni sulle Alpi oltre i 1500m. A seguire fase di vento mite da nord-ovest e temperature in ulteriore rialzo, specie sul Piemonte.



Martedì 11 dapprima bel tempo ma con nubi in arrivo al nord e sul Tirreno, ad annunciare il fronte in transito nella giornata di mercoledì 12, che provocherà piogge su nord-est, centro e sud e sarà accompagnato da un deciso calo termico e da nevicate lungo la dorsale appenninica oltre i 600-700m, specie nella notte su giovedì 13.



Quello di giovedì 13 sarà un risveglio freddo su gran parte del Paese ma con tempo in rapido (sia pure effimero) miglioramento, salvo residui fenomeni mattutini sul basso Adriatico.



Tra venerdì 14 e sabato 15 resta incerto il destino di un ulteriore impulso freddo in transito da nord-ovest: i modelli non hanno ancora ben inquadrato il passaggio che potrebbe essere più o meno incisivo. Vi invitiamo pertanto ad aggiornarvi.



Sembra invece abbastanza scontata ed attendibile la nuova rimonta dell'anticiclone prevista da domenica 16 in poi con tempo buono ovunque e temperature (manco a dirlo) al di sopra delle medie del periodo.



COMMENTO: il vortice polare, più scatenato che mai, e la presenza ingombrante e ormai cronica dell'anticiclone, impediscono all'inverno di manifestarsi nel modo consueto sul nostro Paese. Una situazione che potrebbe persistere anche nei prossimi anni.