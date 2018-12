Il TEMPO della prossima settimana: Ponte dell'Immacolata con il BRIVIDO?

Il primo vero tentativo di entrare in scena l'inverno potrebbe farlo durante il Ponte dell'Immacolata. Una situazione peraltro già osservata nel passato: qualcuno ricorderà ad esempio il 1988 con l'Inter impegnata a Monaco sotto la neve, subito dopo il passaggio del fronte freddo che portò fiocchi anche lungo le nostre regioni adriatiche e meridionali e il freddo un po' ovunque.



Fu un evento del tutto passeggero perché poi di neve e freddo con ne arrivarono più. Potrebbe dunque rivelarsi anche questo un episodio fine a se stesso seguito dal solito tran-tran mite orchestrato dalle correnti da ovest?



Può darsi, ma anche no, perché mai come quest'anno il vortice polare troposferico è lasciato al suo destino e potrebbe rilassarsi parecchio durante la stagione, concedendo più episodi di freddo e neve alla Penisola. Episodi si, perché l'inverno funziona così, visto che l'Italia non è la Russia.



L'idea è che la sfuriata ci possa essere, seguita da una nuova (anche se temporanea) accelerazione delle correnti da ovest, in grado di scacciare verso est quella massa d'aria gelida, ma è altresì possibile che frenate ed accelerazioni seguitino a ripetersi anche nei giorni successivi. Impossibile stabilire un vincitore adesso ma di sicuro non avremo un dominatore assoluto, ma due contendenti agguerriti.



SINTESI METEO per la settimana 3-9 dicembre:

lunedì 3 nubi sparse sul Tirreno e la Liguria con locali piogge, modesti passaggi nuvolosi anche altrove ma in un contesto più soleggiato, attenzione a locali nebbie sulle pianure, clima non freddo.



martedì 4 e mercoledì 5 tempo nel complesso buono ma con passaggio di velature e locali nebbie sulle pianure. Ancora clima mite su alture e coste.



giovedì 6 e venerdì 7 tendenza a graduale peggioramento con molte più nubi, piovaschi su Liguria e regioni tirreniche, asciutto altrove.



sabato 8 e domenica 9 veloce passaggio di un fronte freddo con fenomeni in trasferimento da nord-ovest verso sud-est, più probabili su Emilia-Romagna e regioni del centro e del sud; rinforzi dei venti di Maestrale e Tramontana, calo termico e qualche nevicata su est Alpi e dorsale appenninica sin sotto gli 800m.