Il tempo della prossima settimana: l'incognita dei temporali al nord

Trova ormai conferma ufficiale l'esordio di una lunga fase di tempo estivo sul Mediterraneo nella prima decade di giugno. Tuttavia l'anticiclone non sarà l'unico protagonista del palcoscenico atmosferico europeo, troveremo infatti una figura di bassa pressione alimentata dalle masse d'aria fredde polari-marittime che terranno sotto scacco il tempo della Penisola Iberica, del Regno Unito e della Francia. Questa nuova saccatura solleverà dinanzi a sé un richiamo di correnti meridionali molto calde, un vero e proprio flusso d'aria subtropicale che dal continente africano raggiungerà il Mediterraneo centrale, coinvolgendo pertanto anche il nostro Paese. Ecco la previsione del modello americano riferita a giovedì 6 giugno, in cui possiamo osservare la presenza sia dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale, sia della figura depressionaria sull'Europa occidentale:

Con questo tipo di circolazione, le regioni dell'Italia settentrionale potrebbero essere attraversate da un ramo della corrente a getto. Nel periodo compreso tra venerdì 7 e domenica 9 giugno, un flusso piuttosto teso di correnti sud-occidentali potrebbe inasprire i contrasti tra le masse d'aria fresche oceaniche e le masse d'aria calde subtropicali. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 8 giugno, in cui possiamo osservare come le regioni dell'angolo nord-occidentale verranno a trovarsi in una situazione delicata, all'interno del quadrato blu, i contrasti potrebbero risultare molto accesi: