Il TEMPO della prossima settimana in sintesi: tornano le piogge su diverse zone

La depressione che investirà in pieno Spagna e Francia coinvolgerà a tratti anche alcune aree del nostro Paese, segnatamente il nord-ovest e le regioni centrali tirreniche, a tratti anche il resto del nord e del centro, mentre al sud prevarranno condizioni asciutte.



La settimana si aprirà con il rapido passaggio di un corpo nuvoloso sull'insieme del Paese ma con fenomeni in rapido esaurimento sulle isole e al sud, più insistenti invece tra nord e centro.



Martedì 10 una nuova perturbazione impegnerà nel corso della giornata il nord-ovest e la Toscana, determinando piogge e rovesci anche temporaleschi, oltre che nevicate sulle Alpi oltre i 1700-1800m su ovest Alpi.



I fenomeni nel corso della giornata guadagneranno anche il nord-est e più sporadicamente coinvolgeranno anche Sardegna, Umbria ed alto Lazio interno, tempo mite ed asciutto altrove.



Mercoledì 11 altra perturbazione in movimento sul nord-ovest e la Toscana con fenomeni anche molto intensi su Piemonte e Valle d'Aosta, scarsi i fenomeni sul resto del nord e del centro, del tutto assenti al sud.



Giovedì 12 ultimi fenomeni sparsi tra nord e centro, in un contesto variabile, ma con tendenza a graduale miglioramento e clima mite con valori superiori alla media del periodo al centro e al sud.



Venerdì 13 e sabato 14 tempo generalmente buono e mite, domenica 15 possibile nuovo inserimento di una depressione in arrivo da ovest con possibile peggioramento moderato, ma da confermare.