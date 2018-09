Il TEMPO della prossima settimana: arriverà l'aria FREDDA?

Il primo vero assalto stagionale dell'aria fredda nel Mediterraneo non andrà a buon fine. La corrente a getto in quota infatti è ancora troppo forte e per l'alta pressione, che si conferma il solito colosso inespugnabile, non sarà dunque difficile chiudere gli spazi alle scorribande dell'aria artica.



L'irruzione ci sarà comunque sui Balcani e sarà così rilevante da riversarsi in parte anche sulle nostre regioni, specie al nord e lungo il versante adriatico tra lunedì sera e l'alba di mercoledì.



Chiaramente sul nostro Paese giungerà di molto attenuata ma sarà sufficiente ad abbassare le temperature di almeno 6-7°C rispetto ai valori attuali .



L'azione dell'aria fredda verrà preceduta lunedì da un impulso instabile che colpirà in prevalenza l'Emilia-Romagna, le regioni centrali e meridionali e le isole maggiori, ma in modo molto veloce.



Dopo l'irruzione fredda, prevista tra lunedì sera e mercoledì, l'alta pressione chiuderà tutti i pertugi e garantirà tempo buono sino a sabato 29, favorendo anche un nuovo rialzo delle temperature, soprattutto in quota e sulle zone costiere.



Da domenica 30 possibile nuova flessione del campo barico e passaggio a variabilità, ma la previsione resta incerta.



IN SINTESI:

lunedì 24 settembre: nuvolaglia al nord con locali rovesci o temporali sull'Emilia-Romagna, tendenza a miglioramento con ingresso dei venti da est anche sostenuti e calo termico entro sera. Al centro nuvolosità irregolare con passaggio di rovesci sparsi tra pomeriggio e sera, che andranno poi a localizzarsi sulla Sardegna. Al sud abbastanza soleggiato.



martedì 25 settembre: calo termico su tutta Italia, più marcato al nord e lungo le regioni adriatiche, variabilità sulle isole con brevi episodi temporaleschi, ma con tendenza a miglioramento. Ventoso.



mercoledì 26 settembre: ancora piuttosto fresco al mattino, prevalenza di sole ovunque.



giovedì 27 e venerdì 28 settembre: soleggiato e mite.



sabato 29 e domenica 30 settembre: passaggi nuvolosi, possibile nuova flessione delle temperature ma da confermare.