Il tempo del primi giorni di dicembre: le prospettive del modello americano ed europeo

Cambio di marcia del tempo nella prima parte di dicembre? E' probabile che il progressivo accorpamento del vortice polare faccia accelerare il getto sull'Europa centro-settentrionale. Questa mossa potrebbe avere un doppio risvolto sulla nostra Penisola, che adesso andremo ad analizzare con i due modelli più performanti della rete.

Iniziamo dal modello americano; la mappa mostra la media degli scenari prevista per domenica 1 dicembre:

Secondo l'elaborato di oltre oceano, il rinforzo della corrente occidentale sulla media Europa avrà come conseguenza la rimonta dell'alta pressione sul bacino del Mediterraneo e l'Italia.

In altre parole, se ne andrà il maltempo di questi giorni in favore di una situazione decisamente più tranquilla, con cieli spesso sereni e nebbie sulle pianure e nei fondovalle al mattino; di freddo nemmeno l''ombra in quando la matrice dell'alta pressione sarà molto mite.

Il modello europeo, per il medesimo periodo, la vede però diversamente. Ecco la media degli scenari del modello nostrano per domenica 1 dicembre:

Anche l'elaborato in questione contempla l'accelerata delle correnti occidentali sulla media Europa; tuttavia, le medesime correnti avrebbero la forza di arrivare fino in Italia, proponendo passaggi piovosi veloci, ma miti.

In altre parole, niente alta pressione secondo il modello nostrano, anche se in un contesto molto mite per il periodo.

Chi avrà ragione? E' molto difficile dirlo adesso. Probabilmente un po' di alta pressione sarà da mettere in preventivo, ma non esente da disturbi perturbati atlantici. Di conseguenza, al momento, pare scongiurato un periodo prolungato anticiclonico con aria stagnante ed inquinamento. Ne riparleremo.

