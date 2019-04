Il tempo del PONTE del PRIMO MAGGIO: prime proiezioni!

Il Ponte del Primo Maggio chiuderà la sequenza festiva di questo periodo e chi non farà né Pasqua, né 25 aprile, spera in un tempo clemente per trascorrere qualche giorno di svago senza la preoccupazione dell'ombrello e del k-way.



Il modello americano però è tutt'altro che ottimista : la media degli scenari per quel periodo piazza una figura depressionaria stazionaria sull'ovest del Continente, pronta a coinvolgere anche parte d'Italia con i suoi corpi nuvolosi e dunque le sue precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.



Nord e regioni centrali tirreniche sembrano le aree maggiormente deputate a ricevere precipitazioni, mentre centrali adriatiche e meridione ne potrebbero risultare ai margini.



Guardate la mappa barica prevista per il Primo Maggio secondo il modello americano:









La mappa delle anomalie bariche prevista per venerdì 3 maggio conferma l'evoluzione instabile evidenziata dalla sinottica, dunque la pressione sull'ovest del Continente risulterà più bassa del normale:







Anche l'evoluzione successiva mostra una configurazione barica favorevole a tempo instabile per il week-end 4-5 maggio su mezza Italia con attendibilità media ovviamente ma pur sempre da non trascurare, guarda: