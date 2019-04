Il tempo del PONTE del 25 aprile

Giovedì 25 aprile vedrà il tentativo di inserimento da ovest di una nuova figura depressionaria.



La resistenza del solito cuneo anticiclonico africano si farà sentire e i fenomeni finiranno per avanzare solo lentamente, concentrandosi quasi esclusivamente al nord-ovest per gran parte della giornata, conquistando il nord-est e marginalmente le regioni centrali tirreniche.



Vediamo infatti la carta barica prevista dal modello americano per le ore centrali di giovedì 25 aprile: si nota l'avanzamento della saccatura ostacolato dalla presenza del cuneo anticiclonico subtropicale:





La mappa relativa alla probabilità di precipitazioni maggiori di 5mm previste per giovedì 25 aprile secondo il modello americano mette in luce un nord-ovest a rischio pioggia, mentre difficilmente piogge importanti arriveranno sulle altre regioni:







Tra venerdì 26 e sabato 27 aprile la saccatura entrerà in modo decisamente più netto sul Mediterraneo centrale secondo l'evoluzione prevista dal modello americano, estendendo il rischio di pioggia un po' a tutto il Paese. Per completezza di informazione però segnaliamo che altri modelli vedono questo inserimento limitato alle sole regioni settentrionali. Dunque l'affidabilità non è altissima:









Importante però segnalare quanti aumentino le probabilità di piogge superiori ai 5mm su tutta la Penisola tra le 12 di venerdì 26 e le 12 di sabato 27 aprile, guardate questa scala di colori che dice tutto. Il modello americano ritiene molto alto il rischio di piogge estese e di una certa rilevanza per quell'intervallo temporale: