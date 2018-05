Il tempo del fine settimana in Italia: chi rischia l'acquazzone?

Come anticipato in altra sede, la depressione mediterranea che sta prendendo piede in queste ore terrà sotto scacco la nostra Penisola almeno fino alla giornata di venerdì 4 maggio.

Nel fine settimana la struttura di maltempo allargherà le proprie maglie: si attenueranno i venti, aumenteranno le temperature (specie al nord), ma il tempo presenterà ancora una certa instabilità latente in grado di generare rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio e nelle zone montuose.

La prima mappa mostra il quadro precipitativo atteso in Italia nel pomeriggio di sabato 5 maggio.

Pochi temporali al nord, arroccati sull'Appennino Ligure (con possibili sconfinamenti in costa) sulle Alpi e al nord-est. Sempre al nord vi sarà anche un aumento abbastanza consistente delle temperature.

Al centro gli acquazzoni riguarderanno la bassa Toscana, le Marche, il basso Lazio e parte della Sardegna, per il resto tempo asciutto, soleggiato e molto mite.

Al sud qualche rovescio o temporale si farà vedere sulla Campania, la Calabria Tirrenica e sulla Lucania. Altrove tempo abbastanza buono e mite.

Domenica sembra probabile una parziale accentuazione dell'instabilità sull'Italia, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Attenzione alle zone interne centro-meridionali dove i temporali potrebbero sconfinare dalle zone interne verso le coste (specie del Tirreno).

Qualche temporale si farà vedere anche al nord, specie su Liguria, Alpi, e nord-est. Più soleggiato il tempo sulle restanti zone di pianura.

Manifestazioni temporalesche saranno probabili anche sulla Sardegna e su buona parte del meridione peninsulare ad eccezione di Sicilia e sud Calabria dove il soleggiamento sarà prevalente.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive