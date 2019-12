Il tempo dei prossimi giorni: un nuovo passo indietro della stagione

Usciamo reduci da una nuova, INTENSA fase di maltempo che ha interessato quasi tutte le regioni italiane. Questa volta a far parlare di sè è stato soprattutto il vento molto intenso che ha spirato sulle regioni del centro e del Mezzogiorno, a decine sono stati gli alberi abbattuti, in diversi casi le raffiche di Maestrale hanno sfiorato la soglia dei 100Km/h. Sulle regioni del nord, questa fase di tempo instabile, ha avuto caratteristiche invernali e la neve è caduta fino a bassa quota. Adesso siamo in rotta verso un cambio abbastanza importante della circolazione su larga scala europea; le correnti occidentali sono previste nuovamente in rinforzo, una massa d'aria mite riporta le temperature votate al rialzo.



Del freddo sopraggiunto in questi giorni sull'Europa, resteranno ben poche tracce, la prossima settimana temperature negative potranno interessare soltanto la Penisola Scandinava, mentre sull'Europa centrale i valori risulteranno per lo più positivi.

Tra martedì e mercoledì prossimo, viene messo in luce lo sviluppo di un nuovo centro di bassa pressione sull'Europa occidentale, dal quale prenderà origine un corpo nuvoloso previsto interessare soprattutto le regioni del nord. Verrà messa in gioco ventilazione di tipo meridionale e soprattutto di SCIROCCO, le precipitazioni tornaranno ad essere particolarmente abbondanti sull'angolo nord-occidentale. Ecco la previsione del modello americano sulle isobare previste il prossimo martedì, una configurazione sinottica che espone le regioni del nord ancora a piogge abbondanti: