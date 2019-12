Il tempo dei prossimi giorni: tra freddo e anticiclone

Il tempo dei prossimi giorni, verrà influenzato dalla presenza di una attiva circolazione di venti occidentali che saranno associati a condizioni tendenzialmente anticicloniche alle latitudini meridionali europee, dove il tempo risulterà spesso stabile e tutt'altro che freddo. Grosse circolazioni di bassa pressione plasmeranno invece le condizioni atmosferiche previste alle latitudini più elevate, dove il passaggio dei fronti nuvolosi associati a intensa ventilazione, sarà particolarmente frequente, con precipitazioni sopra la norma e temperature anch'esse superiori alle medie stagionali.

L'unica eccezione è costituita dall'avvezione fredda prevista sull'est Europa, la Penisola Balcanica ed i settori orientali del Mediterraneo tra sabato 28 e domenica 29 dicembre. Quest'area del nostro continente verrà raggiunta da una circolazione più fredda ed instabile che farà sentire i suoi effetti anche sul Mezzogiorno d'Italia, soprattutto i versanti adriatici e jonici. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 29 dicembre, nella quale possiamo osservare la discesa di aria fredda che scivolando lungo il fianco orientale dell'alta pressione, raggiunge i Balcani e le regioni del versante adriatico:

A cavallo il termine del dicembre 2019 e l'esordio di gennaio 2020, viene previsto dai modelli un nuovo rinforzo della circolazione occidentale, di pari passo con un nuovo rialzo della pressione atmosferica sull'Europa centrale e sulle latitudini del Mediterraneo. Questa manovra potrebbe portare ancora una fase di tempo più stabile anche sul nostro Paese, partendo lunedì 30 dalle regioni più occidentali, per poi propagarsi anche verso le regioni del centro e del sud nei primi giorni del nuovo mese.