Il tempo dei prossimi giorni: tornano protagoniste le correnti instabili da nord-ovest

Nel prossimo futuro, il tempo su larga scala europea continuerà ad essere interessato da flussi di correnti mediamente nord-occidentali che trasporteranno degli impulsi di instabilità associati al passaggio di alcune perturbazioni. In virtù di questa circolazione, la direzione di provenienza dei nuovi impulsi perturbati potrebbe ancora una volta sfavorire la causa della pioggia per le regioni del nord, mentre al contrario una maggiore probabilità di pioggia sarà possibile soprattutto per le regioni del centro del sud, con precipitazioni che potrebbero risultare anche a sfondo temporalesco. Il motivo di una circolazione così inchiodata che non riesce in alcun modo a proporre impulsi con una chiara componente di moto da ovest verso est, è da ricercare ancora in una eccessiva invadenza delle fasce anticicloniche subtropicali, le quali resteranno ancora eccessivamente protese verso nord, in corrispondenza della Penisola Iberica.

Anche nel futuro dovremo tenere a mente la persistenza di questa figura barica che sarà in grado di operare dietro le quinte, modificando la traiettoria di provenienza dei passaggi perturbati. Una di queste perturbazioni è attesa tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre e stando alle nuove elaborazioni modellistiche, dovrebbe rivelarsi più attiva proprio sulle regioni del centro e del sud. Ecco la previsione del modello americano gfs riferita a lunedì 7: