Il tempo dei prossimi giorni, riscossa dell'estate sul Mediterraneo

L'alta pressione sul Mediterraneo è prevista nuovamente in rinforzo, nei prossimi giorni la circolazione atmosferica sarà caratterizzata da un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali, un evento che anticipa una fase prolungata di tempo stabile dalle caratteristiche estive, messo in luce dai modelli già nel medio range. Per quanto riguarda il tempo previsto questa settimana, ci aspettiamo la strutturazione di una nuova onda anticiclonica dalle origini africane, garanzia di tempo soleggiato con temperature particolarmente elevate al centro ed al sud. Questa volta l'ondata di aria calda raggiungerà anche il nord, portando un rialzo rilevante della colonnina di mercurio. Ecco la previsione del modello europeo sulle anomalie di temperatura previste sabato 15 giugno:

Lo sviluppo successivo degli eventi porterà finalmente una risoluzione della lunga fase di instabilità che tiene sotto scacco il tempo dei paesi occidentali europei. La circolazione prevista entrare in gioco dalla prossima settimana, vedrà la luce un rialzo della pressione e dei geopotenziali che questa volta si farà strada anche su paesi come Portogallo, Spagna, Francia, di fatto confinando su di una latitudine più settentrionale, l'influenza instabile atlantica. Ecco la media ensemble del modello americano calcolata per lunedì 17 giugno: