Il tempo dei prossimi giorni: mite ed a tratti ancora piovoso

Nelle ultime tre settimane, il nostro Paese è stato interessato da una configurazione atmosferica che ha promosso lo sviluppo di una serie di impulsi perturbati accompagnati da venti occidentali oppure meridionali. Su larga scala, la situazione sinottica che stiamo vivendo, è caratterizzata da una anomalia negativa di pressione e di geopotenziale che dall'oceano Atlantico si estende fino all'Europa occidentale , mentre sull'Europa orientale, nonché la Penisola Scandinava, i venti meridionali richiamati da questa depressione, vanno a costituire una figura anticiclonica che su questi settori porta temperature sopra le medie e valori di pressione superiori alla norma. Ecco la previsione delle anomalie di geopotenziale alla quota di 500hpa, riferita a venerdì, nella quale possiamo osservare la particolare impostazione delle figure bariche appena descritta:

Una nuova, importante fase di tempo perturbato, è pronta ad interessare il nostro Paese nella seconda metà della settimana. In totale sono attesi altri due fronti nuvolosi, il primo domani, giovedì 21 novembre, il secondo più intenso ed organizzato tra venerdì 22 e domenica 24, colpirà a fase alterne tutto il Paese. La perturbazione prevista nella giornata di domani, porterà precipitazioni soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche, mentre la seconda perturbazione dalla durata più lunga, sarà accompagnata da precipitazioni che prima colpiranno le regioni del nord, per poi propagarsi tra domenica e lunedì anche alle regioni del sud.



Ecco la previsione del modello americano GFS riferita a domenica 24 novembre, possiamo osservare l'isolamento di un cut-off sul bacino centrale del Mediterraneo, una configurazione sinottica che anticipa il rinforzo dell'alta pressione previsto nel medio e nel lungo termine sull'Europa occidentale, concentrando gli effetti del maltempo sulle regioni del Mezzogiorno: