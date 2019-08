Il tempo dei prossimi giorni: ecco le ultime novitÃ 

Nel prossimo futuro i modelli confermano la persistenza di un regime anticiclonico in grado di rinnovare condizioni atmosferiche estive su gran parte del nostro territorio nazionale, almeno sin verso la fine di agosto. Occorre tuttavia sottolineare come le temperature previste in questa sede, risultino ancora elevate ma senza più toccare i valori di grande caldo che abbiamo raggiunto le scorse settimane. Le temperature più alte, coerentemente con il periodo stagionale in atto, potranno manifestarsi più facilmente sulle regioni del centro e del sud, con picchi locali che potranno ancora toccare i 35/37°C soprattutto nell'entroterra delle due Isole Maggiori.

A livello puramente sinottico, nel corso della prossima settimana troveremo una figura di alta pressione dalle origini africane ancora impegnata a coinvolgere il Mediterraneo centrale ed orientale, mentre sul Regno Unito ed in generale sulle località dell'Europa nord-occidentale, troveremo in attività una circolazione di bassa pressione foriera di tempo instabile e molto variabile. Previsione sinottica messa in luce dal modello americano per lunedì 19 agosto:

Volgendo lo sguardo all'evoluzione del tempo relativa alla seconda metà della prossima settimana, un accorpamento delle vorticità in sede canadese, favorirà un generale rinforzo dell'alta pressione accompagnata da un rialzo dei geopotenziali sull'oceano Atlantico e sull'Europa occidentale. Questi settori passeranno da condizioni di bassa pressione con tempo instabile a condizioni anticicloniche più rilassate e tranquille.

Questo nuovo assetto delle figure bariche in ambito europeo, porterà ad un generale stop degli impulsi perturbati di provenienza occidentale sul vecchio continente. Nell'ambito del nostro Paese, l'anticiclone garantirà condizioni atmosferiche soleggiate, anche se la struttura dell'alta pressione in quota non sarà particolarmente forte e potrebbe favorire lo sviluppo di isolati temporali pomeridiani sui rilievi (lunedì 19, venerdì 23). Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 23:

Nonostante tutto, alcune soluzioni deterministiche, ipotizzano un passaggio instabile più convinto anche per le regioni del Mediterraneo entro il prossimo fine settimana, un'ipotesi che presenta tuttavia ancora una scarsa affidabilità.