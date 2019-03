Il TEMPO dal 4 al 10 marzo: FOCUS sul peggioramento di metÃ  settimana!

Che fatica per un po' di pioggia! E' l'espressione che nasce spontanea osservando le mappe del tempo previste per la prossima settimana.



Un primo fronte attraverserà parzialmente il nord nella giornata di lunedì 4 marzo, andando a determinare qualche precipitazione tra Liguria, Lombardia ed arco alpino oltre i 1300-1400m. Martedì interverrà una pausa con tempo variabile e sostanziale assenza di fenomeni.



E' sostanzialmente confermato il peggioramento piovoso di metà settimana al nord e marginalmente lungo le regioni centrali tirreniche, ma anche su questo punto i modelli litigano: c'è quello che segnala infatti le precipitazioni con un ritardo di 24 ore, chi le prevede molto modeste, chi invece molto più rilevanti.



In ogni caso sembra che lo zero termico si posizioni a quote piuttosto alte sulle Alpi e solo nelle vallate superiori potranno registrarsi nevicate a quote inferiori ai 1400m.



Successivamente le correnti da ovest decisamente tese non consentiranno altri ingressi perturbati nell'area mediterranea. Pertanto quella tra mercoledì e giovedì sarà l'unica vera occasione di pioggia estesa, peraltro limitata al settentrione ed alle zone a nord del fiume Po, della prima decade di marzo.



Nel fine settimana 9-10 marzo si prevedono infatti solo passaggi nuvolosi in un contesto variabile ma con basso rischio di precipitazioni e con prevalenza di schiarite.

Quanto è attendibile il peggioramento di metà settimana? Ecco la mappa che mostra la probabilità che possa piovere più di 10mm.

Sulle Alpi e Prealpi è alta (in arancione/rosso intorno all'85%), mentre sulle pianure si scende sensibilmente fino al 20% (in verde/azzurro), ma potrebbero esserci ancora variazioni importanti anche sulle tempistiche.

Seguite tutti i nostri aggiornamenti.