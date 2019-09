IL TEMPO dal 30 settembre al 6 ottobre: temporali in arrivo!

L'anticiclone concederà almeno un passaggio temporalesco nel corso della prossima settimana? Pare di si. Succederà tra la serata di martedì 1 e le prime ore di venerdì 4 ottobre.



La saccatura connessa al vortice scandinavo si spingerà infatti sino al nord Italia, favorendo l'inserimento di aria nettamente più fresca ed instabile che costruirà un fronte temporalesco in trasferimento dal settentrione verso il centro e infine il sud della Penisola.



Dietro ad esso dovrebbe tornare ad instaurarsi rapidamente un campo di alta pressione dalla durata imprecisata, ma comunque non più così forte da impedire l'infiltrazione di correnti umide da ovest.

C'è ancora da specificare che l'intensità del peggioramento di metà settimana non risulta ancora univoco e tra i modelli c'è quello che lo rimarca e quello che lo sminuisce. Seguite pertanto gli aggiornamenti!







SINTESI meteo periodo 30 settembre-6 ottobre:

lunedì 30 settembre: ancora prevalenza di bel tempo, salvo nubi basse su Liguria e al mattino anche su Valpadana, Toscana, zone alpine orientali ma con pochi fenomeni. Caldo al centro e al sud, mite al nord.



martedì 1° ottobre: nubi basse su Liguria e regione alpina al mattino, abbastanza o parzialmente soleggiato sul resto del nord, nubi sulla Toscana, bel tempo sul resto del centro e al sud, dove farà ancora caldo. In serata temporali al nord.



mercoledì 2 ottobre: al nord e sulla Toscana instabile con rovesci e temporali in trasferimento verso il resto del centro, schiarite dal pomeriggio all'estremo nord-ovest. Temperature in vistoso calo al nord e sulla Toscana.



giovedì 3 ottobre: migliora al nord, temporali sparsi al centro in trasferimento verso il meridione, schiarite in Sardegna per l'ingresso del Maestrale, temperature minime in calo al nord, ma massime in lieve ripresa, in generale calo al centro, in calo nei valori massimi al sud. Ventoso.



venerdì 4 ottobre: ancora instabilità all'estremo sud, specie in mattinata, con locali temporali, tendenza a miglioramento. Bel tempo al nord e al centro ma risveglio freddo, mite il pomeriggio.



sabato 5 e domenica 6 ottobre: probabile bel tempo ovunque, clima mite.