Il TEMPO dal 28 ottobre al 3 novembre: FREDDO e MALTEMPO in arrivo?

Affondo freddo da nord. E' questo l'evento meteo di maggiore rilevanza atteso nel corso della prossima settimana, ancora mal digerito da alcuni modelli, che lo vedono più modesto e limitati ai versanti adriatici.



Il modello americano invece insiste da giorni nella sua linea di tendenza perturbata ed è su questa coerenza che MeteoLive si basa oggi per fornirvi la previsione settimanale.



Lo sfondamento dell'aria più fredda da nord si dovrebbe concretizzare nella giornata di martedì 29 con un peggioramento abbastanza marcato su Alpi, Liguria, regioni di nord-est, abbracciate da correnti da WSW umide ed instabili.



L'ulteriore afflusso freddo porterà al probabile approfondimento di una depressione con conseguente estensione del peggioramento al resto del nord e alla Toscana, mentre per mercoledì il vortice scivolerà gradualmente verso il Tirreno centrale, portando le sue precipitazioni soprattutto al centro e al sud e liberando entro sera il settentrione.



La massa d'aria di origine artica secondo il modello americano porterà con sé anche una significativa flessione delle temperature e favorirà la comparsa della neve sulle Alpi sin verso i 1500m (magari anche più in basso ma è da verificare), così come sulle cime appenniniche del nord e del centro.



Il calo delle temperature risulterà molto netto: si nota chiaramente dalla mappa relativa all'anomalia termica prevista per mercoledì 30 ottobre a 1500; notate il vistoso sotto media previsto sul centro Europa e nel nord Italia:

La prossima mappa mette in evidenza lo sfondamento dell'aria fredda a 1500m così come si prevede all'alba di mercoledì 30 ottobre sull'Europa:

E le precipitazioni?

Ecco quelle previste dal modello americano rispettivamente per mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre:

SINTESI PREVISIONALE per la settimana 28 ottobre-3 novembre:

lunedì 28 ottobre: rovesci nelle Alpi, nubi sparse sul resto del nord. Bello altrove, salvo rovesci residui in Sicilia.



Martedì 29 ottobre: peggiora al nord e sulla Toscana con fenomeni più probabili dapprima su Liguria, Alpi e nord-est, poi anche altrove, entro sera calo termico e neve in arrivo sulle Alpi. Ancora bel tempo altrove.



Mercoledì 30 ottobre: maltempo al nord e sulla Toscana, in estensione al resto del centro con piogge e temporali, neve sulle Alpi oltre i 1500-1800m. Al sud ancora tempo buono ma con nubi in arrivo. sensibile ulteriore calo termico al nord e al centro.

Giovedì 31 ottobre: al nord migliora al nord-est, ultime piogge al nord-ovest e sull'Emilia-Romagna, poi schiarite, maltempo al centro e in giornata anche al sud, schiarite a tratti in Sardegna (nell'occhio del potenziale piccolo ciclone previsto). Calo termico al sud.



Venerdì 1° novembre: miglioramento graduale anche al centro e al sud. Ancora freddo al mattino, massime in ripresa.



Sabato 2 e domenica 3 novembre: fine settimana variabile in attesa di un possibile peggioramento per domenica 3 a partire dal nord-ovest e dalla Toscana.



Attendibilità generale della previsione: 45-55%, si prega di seguire gli aggiornamenti!