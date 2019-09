Il tempo dal 16 al 22 settembre: l'estate batterà in ritirata!

COMMENTO

L'anticiclone, per quanto forte, non è invincibile o immortale e presenta sempre qualche punto debole. Nel corso della prossima settimana l'inserimento di correnti fresche da nord-est, favorirà non solo un generale ricambio d'aria, ma anche la formazione di nuclei temporaleschi in spostamento da nord verso il resto del Paese.



Il ridimensionamento delle temperature sarà tale da impedire successivamente alle temperature di riportarsi sugli attuali valori estivi, sia perché la durata del dì nel frattempo si sarà ulteriormente ridotta, sia perché non è prevista nessun'altra avvezione di aria calda dal nord Africa verso l'Italia.



L'anticiclone però non mollerà la presa tanto facilmente e dovrebbe riuscire a riposizionarsi sull'Italia entro sabato 21, persistendo poi ancora per qualche giorno, sia pure decisamente meno potente rispetto alla struttura attuale.





SINTESI del TEMPO per la PROSSIMA SETTIMANA:

lunedì 16 e martedì 17 settembre: bel tempo e clima ancora estivo con punte di 31-32°C. Qualche rovescio pomeridiano martedì 17 lungo le Alpi.



mercoledì 18 settembre: addensamenti sulle Alpi con rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio, in estensione in serata alla Valpadana, specie centro orientale e poi all'Emilia-Romagna. Altrove ancora bello, in serata peggiora su Toscana e Marche con temporali sparsi. Temperature in calo al nord.



giovedì 19 settembre: instabile al nord e al centro con molte nubi e rovesci anche temporaleschi a carattere sparso, ingresso di aria più fresca da nord-est, al sud irregolarmente nuvoloso con tendenza a peggioramento temporalesco dal pomeriggio.



venerdì 20 settembre: al nord-ovest nubi basse al mattino, poi schiarite, al nord-est sereno ma ventilato e fresco, al centro e al sud instabile con rovesci o temporali sparsi, possibile in parte anche sulle Isole Maggiori. Temperature in ulteriore diminuzione, tendenza a localizzazione dei fenomeni al sud.



sabato 21 settembre: un po' di instabilità residua sul meridione e la Sicilia con rovesci sparsi, bel tempo altrove, clima gradevole ma fresco al mattino.



domenica 22 settembre: soleggiato quasi ovunque, mite.