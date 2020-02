Il TEMPO da lunedì 3 a domenica 9 febbraio: dalla MITEZZA al FREDDO e ritorno...

Sarà un afflusso freddo non particolarmente incisivo ma comunque degno di nota quello che caratterizzerà la fase centrale della settimana, soprattutto perché sarà l'unico almeno sino alla metà di febbraio.





Le correnti occidentali infatti attenueranno la loro veemenza solo per il tempo sufficiente a consentire l'affondo verso le nostre regioni di una massa d'aria di origine artica marittima, diretta principalmente verso i Balcani, ma che coinvolgerà anche le nostre regioni del medio Adriatico e del meridione con risvolti nevosi a quote molto basse.



Sarà anche l'unica concessione di un anticiclone possente, grasso come nelle peggiori annate e sempre in grado di chiudere ogni varco alle correnti perturbate.



Poi tornerà la mitezza, l'anticiclone verrà limato dalle correnti occidentali che però sull'Italia porteranno al massimo della variabilità senza determinare un vero peggioramento, perché il flusso perturbato atlantico scorrerà ancora troppo veloce e troppo alto di latitudine.

IN SINTESI il tempo da lunedì 3 a domenica 9 febbraio:

lunedì 3 febbraio: anticipo di primavera quasi ovunque con giornata soleggiata e mite e punte di 20°C.



martedì 4 febbraio: ingresso di un fronte da nord-ovest in rapido transito sulla Penisola ma con effetti limitati a qualche fenomeno su zone alpine, zone interne del centro ed estremo nord-est, seguito da un sensibile rinforzo dei venti di Foehn e Maestrale su tutto il Paese, che veicoleranno anche aria progressivamente più fredda.



mercoledì 5 febbraio: sul medio Adriatico e sul meridione nuvolosità irregolare con qualche rovescio, nevoso oltre i 500-700m, ma con limite in calo a quote prossime ai 200-300m dalla serata, bel tempo ma ventilato altrove, salvo deboli nevicate sui settori alpini di confine, specie altoatesini.



giovedì 6 febbraio: ancora nubi e rovesci anche nevosi su medio Adriatico e meridione, specie su Molise, Puglia, Lucania, Sila, Aspromonte e nord Sicilia con neve a quote molto basse (200-400m). Bello altrove, freddo al mattino. Venti ancora sostenuti ma in attenuazione al nord.



venerdì 7 febbraio: in mattinata ancora rovesci di neve su Molise, Puglia e Lucania con limite a 300m, ma in attenuazione, per il resto tempo in miglioramento. Sempre freddo al sud, temperature in aumento in quota altrove, freddo mattutino ovunque.



sabato 8 febbraio: tempo buono ovunque, salvo residui addensamenti sulla Puglia. In giornata nubi in arrivo al nord a partire dalla Liguria e sull'alta Toscana con qualche piovasco. Temperature in calo al nord, in aumento al centro e al sud.



domenica 9 febbraio: molte nubi ma pochi fenomeni al nord, salvo piovaschi su Liguria e Lombardia, nubi e qualche rovescio anche su alta Toscana, bel tempo altrove, mite al centro-sud, temperature ancora un po' basse al nord.