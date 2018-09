Il SUPER ANTICICLONE mollerà ad ottobre? Arriveranno le PIOGGE AUTUNNALI?

L'anticiclone che in queste ore sta consentendo temporaneamente l'ingresso di aria nettamente più fresca sul nostro Paese, si riprenderà il dominio dell'Italia entro mercoledì, anche se a ridosso dello Jonio si scaverà una depressione che potrebbe costituire per lui una spina nel fianco.



Infatti proprio la presenza di questa figura antagonista ai bordi dell'alta pressione, potrebbe fungere da esca per un nuovo inserimento di correnti settentrionali entro l'ultimo fine settimana di settembre.



In pratica il colosso anticiclonico potrebbe perdere colpi proprio lungo il suo settore orientale: ne deriverebbe un tempo variabile sull'Italia, secco al settentrione, che rimarrebbe sottovento rispetto a questo tipo di correnti, e variabile al centro e al sud con qualche precipitazione in arrivo lungo la dorsale appenninica, le zone interne e in genere il basso Tirreno.



Il tutto in un contesto fresco, che dovrebbe caratterizzare anche tutta la prima decade di ottobre. Ma la situazione rimarrà così statica, cioè sempre caratterizzata dal medesimo schema barico o potrà modificarsi e consentire precipitazioni anche al nord?



Come molti ipotizzavano, il modello americano ha rinviato quel guasto importante che prevedeva l'inserimento di una vasta saccatura nell'area mediterranea entro il 2-3 ottobre.



Ora tutto questo si vede, peraltro molto più blando, solo verso l'8-9 del mese , un periodo troppo lontano per attribuirgli affidabilità.



Il timore è che l'anticiclone possa condizionare tutta la prima decade di ottobre, anche solo in modo parziale, ma sufficiente per tenere lontane le preziose piogge stagionali.

