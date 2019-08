Il risveglio dell'anticiclone delle Azzorre: quali conseguenze per l'Italia?

Nel prossimo futuro il nostro Paese tornerà a fare i conti con la presenza di una nuova figura barica nello scacchiere europeo; stiamo parlando dell' anticiclone delle Azzorre, grande assente durante le dinamiche atmosferiche estive ma forse sin troppo presente nelle dinamiche relative a tutte le altre stagioni. A partire dalla prossima settimana, ormai da diversi aggiornamenti i modelli confermano un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali proprio in corrispondenza e dell'oceano Atlantico, laddove nel prossimo futuro l'anticiclone delle Azzorre farà parlare di sé portando una fase di tempo più tranquilla. La previsione del modello americano riferita a giovedì 22 agosto, mette in luce il rialzo della pressione in previsione proprio sul comparto occidentale europeo:

Quali conseguenze potrà avere questa circolazione sul tempo di casa nostra?

Un rialzo della pressione sull'Europa occidentale, in ambito italiano determina spesso una rotazione del vento d'alta quota dai quadranti settentrionali o al più nord-occidentali. Con questo tipo di circolazione sul nostro Paese potrebbero essere promossi episodi di instabilità soprattutto sulle regioni del centro e del sud. A tal proposito, una possibile fase di tempo instabile viene ipotizzata dal modello europeo tra venerdì 23 e sabato 24 agosto, tuttavia sull'affidabilità di questa previsione restano ancora molti dubbi. Al momento infatti, non possiamo nemmeno escludere un passaggio di consegne tra l'anticiclone africano e l'anticiclone delle Azzorre senza grossi scossoni, in condizioni di tempo sostanzialmente stabile. Ecco la previsione del modello europeo per venerdì 23: