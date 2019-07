Il rinforzo dell'anticiclone africano diventa una realtà

Si sta verificando già in questo momento un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo e sui paesi dell'Europa meridionale. Il nuovo anticiclone riceve apporti di aria molto calda in arrivo dal continente nordafricano e sarà responsabile di una nuova fase di caldo intenso che coinvolgerà anche il nostro Paese a partire dalla prossima settimana. Si prevede che questo anticiclone possa avere una durata di almeno una settimana portando con sé una fase abbastanza prolungata di caldo estivo nella terza decade di luglio, un periodo statisticamente molto propenso a questo tipo di avvezioni calde. Soprattutto nel periodo compreso tra lunedì 22 e venerdì 26, nelle località interne del centro Italia e sulle Isole Maggiori potrebbero verificarsi picchi termici localmente superiori ai 35 gradi. Comunque niente di paragonabile alla fortissima ondata di caldo dello scorso mese di giugno. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 22 luglio:

L'alta pressione cosi come viene disegnata dai modelli, sarà destinata ad acquistare una caratteristica forma ad Omega che, gradualmente con il tempo, porterà le masse d'aria calde a spingersi sempre più a nord, sino a conquistare la Penisola Scandinava, laddove i modelli nel medio e lungo termine ipotizzano la formazione di un cosiddetto pattern di scand positivo che potrebbe portare successivamente ad un risvolto instabile anche per i nostri lidi. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 26 luglio in cui possiamo osservare le due distinte azioni più fresche di instabili ad aggirare l'anticiclone da ovest e da est. Da questo punto in avanti si possono aprire una serie di scenari previsionali ancora difficili da identificare: