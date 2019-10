Il punto della situazione: DOVE pioverà di più nei prossimi giorni?

Il modello europeo sembra confermare una situazione di forte instabilità per il bacino del Mediterraneo nella terza decade di ottobre. A partire dal weekend, un'ampia figura di bassa pressione è prevista allungare le sue spire dal nord Europa, sino alla Penisola Iberica. In questo caso l'aria fredda nord Atlantica seguirà un percorso molto largo e sarà in grado di raggiungere persino il Marocco, dando luogo ad una figura di bassa pressione particolarmente ampia. Lungo il lato ascendente di questa grande depressione, è prevista dai modelli una risalita di aria molto calda che sarà in grado di veicolare venti di Scirocco sul Mediterraneo centrale. A farne le spese saranno ancora le regioni settentrionali italiane, dove si prefigura una nuova situazione di rischio idrogeologico a cavallo tra il fine settimana e lunedì prossimo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica prossima:

Con l'inizio della prossima settimana, i modelli mettono in luce l'evoluzione dell'ampia depressione in un "cut-off", cioè una figura depressionaria non più alimentata da nuovi apporti di aria fredda e pertanto con la tendenza a restare isolata rispetto alla circolazione imposta dalla corrente a getto. Tra martedì e mercoledì prossimo, questo sprofondamento potrebbe contribuire ad innalzare ulteriormente le temperature sul bacino centrale del Mediterraneo. Ecco la previsione delle anomalie di temperatura a circa 1500 metri, prevista dal modello americano per mercoledì 23 ottobre: