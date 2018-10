Il primo assalto del GENERALE INVERNO intorno a metà novembre?

I primi giorni del mese di novembre saranno ancora in prevalenza caratterizzati dall'inserimento di fronti atlantici nel Mediterraneo, coadiuvati da un flusso di correnti umide di origine mediterranea.



Le zone maggiormente coinvolte dalle precipitazioni potrebbero risultare quelle occidentali, soprattutto le isole maggiori.



Da giovedì 8 è possibile che l'anticiclone di matrice subtropicale si estenda repentinamente verso nord, traslando in pochi giorni addirittura verso il centro del Continente e lasciando il Mediterraneo centrale e dunque anche l'Italia, nuovamente vulnerabile ad un flusso di correnti orientali progressivamente più fredde ed instabili.



Il modello americano già da alcune emissioni segnala il possibile inserimento da est di masse d'aria decisamente fredde per il periodo intorno alla metà del mese di novembre.



Tutto questo poi metterebbe in moto una serie di conseguenze depressionarie e dunque votate al maltempo che però è assolutamente prematuro descrivere ed anche solo immaginare.



Anche se l'attendibilità di questa previsione a 15 giorni non supera, come è normale che sia, il 20% di possibilità di realizzazione, ci sembrava corretto informarne i lettori, poiché questa rivoluzione barica prevista dal modello americano non ci sembrava trascurabile.



Naturalmente seguite tutti gli aggiornamenti per capire se verrà confermata o meno.