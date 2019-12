Il Polo Nord magnetico si sposta verso la Siberia, quali conseguenze per la Terra?

Il nostro pianeta non riposa mai, di pari passo con i movimenti geologici che plasmano la morfologia della superficie terrestre e che sono frutto di ampi movimenti convettivi che si verificano all'interno del mantello, anche il nucleo della Terra è soggetto a dei movimenti nel corso del tempo, movimenti che potrebbero essere alla base del rapido spostamento del Polo Nord magnetico verso la Siberia. Dati recenti stanno sottolineando che il suo movimento verso la Russia, dopo aver raggiunto un picco di 55 chilometri l'anno, stia adesso rallentando, con una velocità di spostamento attualmente stimata a circa 40 km l'anno. Gli scienziati affermano che si tratta di fenomeni che non hanno mai avuto modo di osservare prima.

La scienza non è ancora stata in grado di spiegare pienamente cosa determina le fluttuazioni del campo magnetico terrestre nel tempo , e quindi non sono nemmeno in grado di spiegare quali siano i fattori che influenzano l'irrequietezza del Polo Nord magnetico, tuttavia grazie alle moderne tecnologie, è stato possibile mappare il campo magnetico terrestre per calcolare il suo tasso di cambiamento nel corso del tempo, permettendo di formulare modelli matematici che siano in grado di stimare come potrebbe distribuirsi nel futuro.

È stato sviluppato un modello chiamato " World Magnetic Model ", una rappresentazione del campo magnetico che viene utilizzata per rendere funzionanti sistemi di navigazione che si basano sulla tecnologia GPS, come alcune applicazioni per i cellulari e tutte le strumentazioni che usano una bussola come sistema di orientamento. La misura del Polo Nord magnetico viene inoltre utilizzata anche negli ambienti militari, e persino dalla NASA.

La situazione attuale ha visto uno spostamento del Polo Nord magnetico molto più veloce rispetto alle stime calcolate inizialmente dagli scienziati: è stato reso necessario un aggiornamento the World Magnetic Model con un anno di anticipo rispetto alle stime iniziali, mentre il modello precedentemente configurato, si è deteriorato prima del previsto.

Nel passato è capitato numerose volte che i poli magnetici della Terra arrivassero addirittura ad invertirsi, sebbene al giorno d'oggi ancora non siamo in grado di comprendere pienamente cosa potrebbe succedere sè il Polo Nord magnetico dovesse invertirsi. Non sembra infatti esistere una chiara correlazione diretta tra queste inversioni e l'estinzione di alcune formi di vita dalla Terra.

Il campo magnetico protegge la nostra atmosfera dai raggi nocivi del Sole e dai pericolosi flussi di particelle che senza di esso, riuscirebbero a penetrare sul nostro pianeta, rendendo la vita impossibile. Un'inversione del campo magnetico, potrebbe esporre il nostro pianeta ad una quantità più elevata di radiazione. Queste particelle potrebbero interferire sul funzionamento dei satelliti e potrebbero provocare veri e propri blackout nel funzionamento dei nostri sistemi tecnologici, creando dei danni anche sulla nostra salute.

Anche il clima potrebbe subire delle trasformazioni; il campo magnetico del pianeta determina importanti fluttuazioni nel numero di raggi cosmici che colpiscono direttamente l'atmosfera terrestre, i quali sono in grado di alterare la copertura nuvolosa del pianeta.